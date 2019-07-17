0553 313 94 23

Katarlı ve Rus komutanlar askeri ilişkileri görüştü

17 Temmuz 2019 Çarşamba 02:28
Katarlı ve Rus komutanlar askeri ilişkileri görüştü

DOHA (AA) - Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah bin Hasan es-Suleyti, Rus mevkidaşı Vladimir Korolyov ile iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suleyti, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı'na katılımı kapsamında Korolyov ile bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinde iki ülke arasındaki askeri ilişkiler ve bunların geliştirilmesi konusu ele alındı. Görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Rus medyasında geçen mayıs ayında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin Doha Büyükelçiliği bünyesinde askeri ataşelik makamının ihdas edilmesini öngören bir kararname imzaladığı haberleri yer almıştı.

Rusya merkezli RT Arabic televizyonu, söz konusu kararnameyi, "Moskova'nın Katar'la askeri ve teknik alandaki ilişkilerini geliştirme" niyetinin bir göstergesi olarak yorumlamıştı.

Katar ve Rusya, Ekim 2017’de, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Doha’yı ziyareti sırasında askeri teknik iş birliği ve hava savunma alanlarında anlaşma ve mutabakat zaptı imzalamıştı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 02:28
  1. Katar
  2. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katarlı ve Rus komutanlar askeri ilişkileri görüştü
    1. Katarlı ve Rus komutanlar askeri..
    2. YKS'nin Alan Yeterlilik Testi'nde bir..
    3. ABD Temsilciler Meclisinden Trump'ın..
    4. Eskişehir’de ‘Parçalı Ay Tutulması’..
    5. Cezayirli futbol yorumcusundan Ebu..
    6. HDP'den gece yarısı operasyonu!..
    7. Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu
    8. ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları açıklandı!
    9. YKS sonuçları açıklandı
    10. Ekonomi alanındaki "torba teklif"..
    11. Elazığ’da "Parçalı Ay Tutulması"..
    12. ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim..
    13. "Şişman kadınlar cennete giremez"..
    14. Baba, yangında küçük kızını..
    15. Bulgaristan'a şok! 1 milyondan fazla..
    16. İzmir’de tarihi fabrika binasında..
    17. 16 Temmuz parçalı ay tutulması..
    18. Ekonomi alanındaki "torba teklif"..
    19. Gazze'de ilaç krizi! En ağırı yaşanıyor
    20. ABD camideki Müslümanları bombaladı:..
    21. Yaşlandırma programı nasıl..
    22. Eski devlet başkanı ABD'de tutuklandı!
    23. Muğla’da 15 Temmuz paneli
    24. İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın
    25. Tekirdağ’da Parçalı Ay Tutulması
    26. "Parçalı Ay Tutulması" Kayseri’den..
    27. Davutlar’da silahlı saldırı
    28. Kuşadası Belediyesinden sokak..
    29. Darbenin arkasında bulunan ABD'den..
    30. Avrupa’nın doğalgazı Pazaryeri’nden..
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    'Hafıza 15 Temmuz' açıldı! Hande Fırat telefonu müze için Erdoğan'a verdi
    'Hafıza 15 Temmuz' açıldı! Hande Fırat telefonu müze için Erdoğan'a verdi
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi