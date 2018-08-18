Meadıd çizdiği portreyi Başkan Erdoğan'a takdim etti

Çizdiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın portresiyle gündeme gelen Katarlı ünlü ressam Ahmed Bin Macid el-Meadıd, AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Ünlü ressam Ahmed Bin Macid el-Meadıd, Erdoğan'ın konuşması sonrası kürsüye gelerek sosyal medyada büyük ilgi gören Erdoğan portersini kendisine takdim etti.