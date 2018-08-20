Katarlı ressam ülkesine dönerken paylaştı: Benim için şerefti!

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ABD ile yaşanan gerginlik sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı resmettiği “Men sabera Zafera” (Sabreden kazandı) başlıklı tablosu internette paylaşım rekorları kıran ve geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara’da gerçekleşen AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi’nde bu tabloyu Başkan Erdoğan’a takdim eden Katarlı Ahmed bin Macid, ülkesi Katar’a döndü. Macid, Türkiye’den ayrılırken havaalanında çekildiği fotoğrafı, İnstagram’daki hesabından paylaştı.

Macid, fotoğrafının altında şu paylaşımı yaptı:

Elhamdülillah, sana şükürler olsun Rabbim. Ve benim başarım ancak Allah iledir.

Elhamdülillah, Ankara seyahatim çok başarılıydı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresinde özel davetle bulundum. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye’deki iktisadi krizi anlatan özel tabloyu sundum. Bu benim için şerefti, Allah’a hamdolsun. Ve ben Katar’ın kuşatma altında olduğu dönemde Türk halkının verdiği destekle kıvanç duyuyorum. Allah’ım Katar’ı ve Türkiye’yi koru.