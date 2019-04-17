Katarlı iş insanından Arakanlı ve Yemenli Müslümanlara rekor bağış

CENEVRE (AA) - Katarlı hayırsever iş insanı Şeyh Sani bin Abdullah bin Sani Al Sani, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve Yemen'de ülke içinde yerinden edilen siviller için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK) 35 milyon dolarlık bağışta bulundu.

BMMYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, BMMYK'nın İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Dr. Şeyh Halid bin Sani bin Abdullah bin Sani Al Sani arasında, tarihe geçen bağış anlaşması imzalandı.

Şeyh Halid bin Sani bin Abdullah bin Sani Al Sani anlaşmayı, Katarın önde gelen hayırsever iş insanı Şeyh Sani bin Abdullah bin Sani Al Sani adına imzaladı.

BMMYK ve Katarlı hayırsever iş insanı arasında toplam tutarı 35 milyon 215 bin 260 doları bulan bir yıllık işbirliği anlaşması ve iki hibe anlaşması yapıldı. Bu miktar bir bireyin BMMYK'ye yaptığı en yüksek bağış olarak kayıtlara geçti.

Bağış, BMMYK'nin 2016'da tamamen İslami prensiplere göre kurduğu Zekat programı vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine yönlendirilecek. BM'nin diğer bağış programının aksine Zekat programında yapılan bağışların yüzde yüzü ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

- Grandi'den büyük övgü

Anlaşmaya göre bağış iki bölüme ayrılacak. 13 milyon 260 dolar tutarındaki birinci kısım Yemen'de yerinden edilen, geri dönen ve yerinden edilenlere ev sahipliği yapan yaklaşık 300 bin kişiye çok amaçlı nakit yardımı olarak dağıtılacak.

Bağışın 22 milyon 215 bin dolardan oluşan ikinci kısmı ise Myanmar'da fanatik Budistlerin ve ordunun saldırılarından kaçarak Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesine yerleşen tahmini 450 bin Arakanlı Müslümanın sağlık, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçları için kullanılacak.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Katarlı hayırseverin yardımını "olağanüstü katkı" olarak niteledi, Al Sani'nin cömert desteğinden çok büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Dr. Şeyh Halid ise korumaya muhtaç insanları desteklemekten şeref duyduklarını kaydetti.

BM'ye göre Yemen'de yaklaşık 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.



Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.



BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.



Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.



BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.



