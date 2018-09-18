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Katarlı gazeteciden Türkçe yorum: Başkan Erdoğan başardı

Soçi'de düzenlenen Erdoğan-Putin zirvesinde İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge kararı çıkmasının ardından Türkiye tarihi bir hamle yaptı. Düşmanları üzen, dostları ise sevindiren gelişmeye Katarlı gazeteci Cabir el-Haremi "Başkan Erdoğan bir kez daha mazlum halkları savunmayı başardı" yorumunda bulundu.

18 Eylül 2018 Salı 00:12
Katarlı gazeteciden Türkçe yorum: Başkan Erdoğan başardı

 yeniakit.com.tr 

Soçi'de düzenlenen Erdoğan-Putin zirvesinde mutabakat sağlandı. Tarihi zirveden İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge kararı çıkmasıyla Ümmet büyük bir sevinç yaşadı. Katar El-Arab Medya Grubu üst düzey yöneticisi Cabir el-Haremi, Soçi zirvesinde alınan karar hakkında Türkçe bir yorum yaptı.

Katarlı gazeteci Cabir el-Haremi, İdlib için alınan karara sevinirken Türkiye'nin diplomatik zaferiyle 4 milyondan fazla Suriyelinin ölümden kurtulduğunu söyledi. Cabir el-Haremi, bu başarının siyonistleşmiş Arapların hazmedemeyeceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından Türkçe yorumda bulunan el Haremi "Başkan Erdoğan bir kez daha mazlum halkları savunmayı başardı. İdlib'te 4 milyondan fazla Suriyeli'yi ölümden kurtardı. Bu başarı siyonistleşmiş Arabları razı etmeyecek. Bunlar hep Türkiye'ye karşı çalışmışlardır" yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 00:12
  1. Soçi
  2. Erdoğan-Putin zirvesi
  3. Cabir el-Haremi

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