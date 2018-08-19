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Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?

Amerika'nın Türkiye'ye yönelik dolar operasyonunun ilk gününden itibaren Türkiye’ye yönelik açıklamalarıyla tanınan el-Haremi, İslam ülkelerinin yöneticilerinin Türkiye’nin yanında saf tutmamasını eleştirdi.

19 Ağustos 2018 Pazar 13:21
Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?

ABD’nin Türkiye’ye yönelik dolar operasyonunun yankıları sürerken, Katarlı Arap Medya Grubu Üst Düzey Yöneticisi Cabir el-Haremi, İslam ülkelerinin suskunluğuyla alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Krizin ilk günlerinden beri Türkiye’ye yönelik açıklamalarıyla tanınan el-Haremi, twitter’dan yaptığı açıklamada, İslam ülkelerinin yöneticilerinin Türkiye’nin yanında saf tutmamasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı.

“Suudi Arabistan, Kanada ile ilişkileri kestiğinde bütün Avrupa devletleri Kanada ile dayanışma içinde oldular. Ama Türkiye, Amerika’nın ekonomik savaşına maruz kaldığında sınırlı sayıda devlet haricinde Türkiye ile dayanışma sergileyen İslamî örgüt bile olmadı.

Keşke iş, dayanışmama ile kalsaydı; ama komplocuların safında yer aldılar.”

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 13:21
  1. jaber el-harmi
  2. cabir el-haremi
  3. arap medya grubu
  4. Katar ligi
  5. siyonist araplar

YORUM YAZ

  • ahmetahmet35 dk önce
    "SİYONİST Hristiyan" sapıklığının adı evanjelizm ise "SİYONİST müslüman(haşa!)" sapıklığın adı bizde FETÖ, ortadoğuda ise Sİyonist Araplar... gerçek samimi hristiyanlar, samimi müminler nerede neden bu sapıklığa karşı işbirliği yapmazlar... 1970 lerden itibaren siyonistler atağa kalkmış ve hristiyanlar arasında epeyce taraftarları var daha öndemlisi ABD yönetimini ciddi ele geçirmiş durumdalar AZINLIKTA OLMALARINA RAĞMEN!....
  • alperalper2 sa önce
    yahudiler ancak yahudilerin yanindadirda ondandir, onlarin cogunun kökeni arap yahudilerine dayanir.
  • Adanalı.Adanalı.19 dk önce
    Keser döner sap döner, elbet bu siyonist araplarda birğün, Allahın gazabına uğrayacaklardır,bunların islamla bir ilişkileri yok, adı islam ama çok büyük vebal altındalar halklarında da iş yok bu dümbüklerin.
  • CAFERINOCAFERINO14 dk önce
    SUUDI BAE MISIR DENILEN ISRAILIN KÖPEKLERI MÜSLÜMAN MASKESI ALTINDA MÜSLÜMANLARA TERÖRISTLIK YAPIYORLAR BUNLAR ASLINDA KÖKLERI BOZUK MAHLUKLARDIR.
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