Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?

ABD’nin Türkiye’ye yönelik dolar operasyonunun yankıları sürerken, Katarlı Arap Medya Grubu Üst Düzey Yöneticisi Cabir el-Haremi, İslam ülkelerinin suskunluğuyla alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Krizin ilk günlerinden beri Türkiye’ye yönelik açıklamalarıyla tanınan el-Haremi, twitter’dan yaptığı açıklamada, İslam ülkelerinin yöneticilerinin Türkiye’nin yanında saf tutmamasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı.

“Suudi Arabistan, Kanada ile ilişkileri kestiğinde bütün Avrupa devletleri Kanada ile dayanışma içinde oldular. Ama Türkiye, Amerika’nın ekonomik savaşına maruz kaldığında sınırlı sayıda devlet haricinde Türkiye ile dayanışma sergileyen İslamî örgüt bile olmadı.

Keşke iş, dayanışmama ile kalsaydı; ama komplocuların safında yer aldılar.”