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Katar'ın yardımı Gazze'de yoksul ailelere dağıtıldı

26 Ocak 2019 Cumartesi 22:16
Katar'ın yardımı Gazze'de yoksul ailelere dağıtıldı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde 44 bin aileye Katar tarafından yapılan nakdi yardım dağıtıldı.

Katar'ın, ihtiyaç sahibi aileler için yaptığı nakdi yardım dağıtımının bugün başlayan ilk etabında 44 bin aile bankadan parasını çekmeye başlarken, yüzlerce Filistinli de söz konusu yardımı almak için banka önünde toplandı.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakan Vekili Yusuf İbrahim, aile başına 100 dolar olmak üzere 44 bin ailenin yardım parasının bugün dağıtılmaya başlandığını ifade etti.

Aynı ailelere daha önce de Katar tarafından 2 defa yardım dağıtıldığını belirten İbrahim, 50 bin ailenin daha belirlendiğini ve bunların da yardım alacağını kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, perşembe günü Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in önce engellediği, ardından da transferine izin verdiği Katar fonlarını "İsrail'in Katar yardımını siyasi şantaj malzemesi yaptığı, buna izin vermemek için de yardımı almayı reddetme kararı aldıklarını ve Katar'ın durumu anlayışla karşıladığı" açıklamasında bulunmuştu.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi de Hamas'ın söz konusu fonları kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak paranın insani projeler için harcanmasına karar verildiğini açıklamıştı.

İsrail hükümeti ise yaklaşık 3 hafta önce, Gazze sınırındaki gösterileri bahane göstererek Katar'ın gönderdiği mali yardımın Gazze'ye ulaştırılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Hamas ile İsrail arasında Kasım 2018'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan dolaylı görüşmeler çerçevesinde Katar, 6 ay boyunca Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım için ayda 15 milyon dolar ödeme yapmaya başlamıştı.

Mali yardımın ekim ve kasım aylarına ait ilk bölümleri ödenmiş, ancak İsrail'in engellemesi nedeniyle aralık ayına ait bölümü Gazze'ye ulaştırılamamıştı.

Filistinliler, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönme ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması" talebiyle 30 Mart 2018'den bu yana Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 22:16
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. İsrail
  4. Katar

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