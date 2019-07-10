Katar'ın ünlü yelkenlisi 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Katar'ın denizcilik birikimini ve Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı tanıtmak için 2 yıl boyunca Akdeniz ve Afrika sahillerini dolaşacak ünlü "Fath el Kheir" yelkenlisi bugün ilk durağı İstanbul'dan yola çıkıyor.

Katara Kültür Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek gezi kapsamında İstanbul'dan yola çıkacak "Fath el Kheir" yelkenlisi ülkenin denizcilik mirasını ve 2022 Dünya Kupası'nı tanıtmak için Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya, Fransa ve İspanya sahillerinde demirleyerek 2 yıl boyunca kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak.

Yelkenli, İspanya'nın ardından Afrika sahillerine geçecek ve Fas, Cezayir ve Tunus'ta hem Katar'ı hem dünya kupasını tanıtacak hem de demirlediği yerlerde mürettebat tarafından özelliklere gençlere geleneksel yelkencilik eğitimleri verilecek.

Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin, Türkiye-Katar kardeşliğinin bir simgesi olarak bugün İstanbul'dan yola çıkacak Fath el Kheir yelkenlisi, Türkiye-Katar ilişkileri ve 2022 Dünya Kupası'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

- "Katar ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler siyasi, ekonomi, kültür ya da spor tüm alanlarda benzersizdir"

Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Suleytin, yelkenlinin ilk durağının İstanbul olarak seçilmesinin "iki ülke arasında kültürel bağların güçlendirilmesi" hedefine yönelik olduğunu söyledi.

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin köklü ve stratejik olduğuna vurgu yapan Suleytin, şunları kaydetti:

"Yelkenli "Hayrın Fethi 4" sloganıyla yola çıkıyor ve Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan'ın ardından İtalya'ya uğrayacak. Gemi Türk ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Özellikle geleneksek doğal malzemelerden yapılmış olması ilgi çekiyor. Biz de onları ağırlıyor ve tarihi ve kültürel gemilerin bizim için taşıdığı değeri açıklıyoruz. Türk ve Katar halklarına birbirlerinin kültürlerini tanıtmayı amaçlayan kültürel faaliyet ve projeler planlıyoruz. Yelkenlinin İstanbul Boğazı'na demirlemesi, Karadeniz'le Akdeniz'i birbirine bağlayan tek su yolu olması açısından da önem taşıyor. "

Suleytin, konuşmasını şu sözler tamamladı:

"FIFA 2022 Dünya Kupası sadece Katar'ı değil bütün Arap ülkelerini temsil edecek. Hazırlıklar tam sürat devam ediyor. Pek çok tesisin inşası tamamlandı, diğerleri de ilerleyen dönemlerde tamamlanacak. Türk Milli Futbol Takımının Katar'daki Dünya Kupas'ına katılmasını istiyoruz. Bu gerçekleşirse Katar halkı çok mutlu olacaktır."

Yelkenli bu akşam 20.00'de İstanbul'dan hareket ederek 2 yıl devam edecek turuna başlayacak.







