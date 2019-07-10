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Katar'ın tanıtım yelkenlisi İstanbul'dan yola çıktı

Katar kültürünü ve ülkede düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı tanıtmak için 2 yıl boyunca Akdeniz ve Afrika sahillerini gezecek "Fath el Kheir" yelkenlisi İstanbul'dan yola çıktı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:01
Katar'ın tanıtım yelkenlisi İstanbul'dan yola çıktı

İSTANBUL (AA) - Katar'ın denizcilik kültürünü ve ülkede düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı tanıtmak için 2 yıl boyunca Akdeniz ve Afrika sahillerini gezecek "Fath el Kheir" yelkenlisi İstanbul'dan yola çıktı.

Katara Kültür Vakfınca bu yıl dördüncüsü düzenlenecek gezi kapsamında İstanbul'dan yola çıkan "Fath el Kheir" yelkenlisinin uğurlandığı resepsiyona Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin, Katara Kültür Vakfı Başkanı Halid bin İbrahim el Suleytin, İstanbul Vali Yardımcsı İsmail Gültekin, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ın yanı sıra birçok davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Suleytin, yelkenlideki mürettebatın Katar'ın geleneksel denizcilik kültürünü ve 2022 Dünya Kupası'nı ziyaret ettiği ülkelerde ayrıntılı bir şekilde tanıtacağını söyledi.

İstanbul Vali Yardımcısı Gültekin de yelkenlinin Katar'ın kültürel zenginliğini tanıtmak için İstanbul'dan yola çıkmasının iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Gültekin, "2022'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın bu güzel yelkenlisinin hedefine kazasız bir şekilde ulaşmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Resepsiyonun ardından yola çıkan Fath el Kheir yelkenlisi Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya, Fransa ve İspanya'ya gidecek

İspanya'nın ardından Afrika sahillerine geçecek olan yelkenli Fas, Cezayir ve Tunus'ta dünya kupasını tanıtarak demirlediği yerlerde mürettebat tarafından özelliklere gençlere geleneksel yelkencilik eğitimleri verilecek.

Avrupa ve Afrika sahillerini kapsayan gezi 2 yıl devam edecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:01
  1. 2022 FIFA Dünya Kupası
  2. Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan
  3. İstanbul Vali Yardımcsı İsmail Gültekin
  4. Katar
  5. Katara Kültür Vakfı Başkanı Halid bin İbrahim el Suleytin
  6. Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin

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