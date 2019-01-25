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Katar'ın Gazze fonları BM ile koordineli şekilde insani projelere harcanacak

25 Ocak 2019 Cuma 21:54
Katar'ın Gazze fonları BM ile koordineli şekilde insani projelere harcanacak

GAZZE (AA) - Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Katar'dan Gazze'ye gönderilen fonların Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak insani projeler için harcanacağını açıkladı.

Hamas'ın, "İsrail'in siyasi şantaj malzemesi yaptığı ve buna izin vermemek üzere Katar fonlarını almayı reddettiği" açıklamasından sonra İmadi, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "Hamas, Katar fonlarını kabul etmeme kararını bize bildirdikten sonra Gazze'ye gönderilen fonlar Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak insani projeler için harcanacak." dedi.

"Bazı taraflar (isimlendirilmemiş) Katar fonlarını 'dolar karşılığında' Filistin halkının iradesini kırmak, direniş gruplarının vatanseverliğini sorgulamak ve Filistinlilerin dolar karşılığında sükuneti sağlaması bağlamında konumlandırıyor. Bu doğru değildir." ifadelerine yer veren İmadi, Katar'ın bu fonlar aracılığıyla Filistinlilerin çektiği acıyı hafifletmek ve insani yaşam problemlerini çözmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, dün Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in önce engellediği ardından transferine izin verdiği Katar fonlarını "İsrail'in Katar yardımını siyasi şantaj malzemesi yaptığı, buna izin vermemek için de almayı reddettikleri kararını Katar Büyükelçisi'ne bildirdiklerini ve Katar'ın durumu anlayışla karşıladığı" açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) bugün yayımladığı haberde, Katar'ın Gazze'ye gönderdiği fonların üçüncü kısmının kullanıma açılacağı belirtilmişti.

İsrail hükümeti yaklaşık 3 hafta önce, Gazze sınırındaki gösterileri bahane göstererek Katar'ın gönderdiği mali yardımın Gazze'ye ulaştırılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Hamas ile İsrail arasında Kasım 2018'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan dolaylı görüşmeler çerçevesinde Katar, 6 ay boyunca Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım için ayda 15 milyon dolar ödeme yapmaya başlamıştı.

Mali yardımın ekim ve kasım aylarına ait ilk iki parçası ödenmiş, ancak İsrail'in engellemesi nedeniyle aralık ayına ait bölümü Gazze'ye ulaştırılamamıştı.

Filistinliler, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönme ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması" talebiyle 30 Mart 2018'den bu yana Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:54
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