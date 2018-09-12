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Katar'ın da katıldığı toplantıda ABD'den kritik çağrı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Votel, İran konusunda Körfez ülkelerine birleşme çağrısında bulundu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 20:21
Katar'ın da katıldığı toplantıda ABD'den kritik çağrı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Kuveyt'te gerçekleştirilen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır ve Ürdün Genelkurmay Başkanlarının bir araya geldiği toplantıdaki konuşmasında, Körfez ülkelerine anlaşmazlıklarını bir kenara bırakma, İran'ın istikrarı bozma tehditlerine ve şiddet yanlısı radikal örgütlere karşı birleşme çağrısı yaptı.

İran'ın istikrarı sarsan faaliyetlerinin ve şiddet yanlısı radikal örgütlerin bölgede devam eden iki güvenlik tehdidi olduğuna dikkati çeken Votel, ortak milli güvenlik çıkarları için güçleri birleştirmek ve arttırmak gerektiğini belirtti.

"Müttefiklerimize aykırı düşen herhangi bir yol ya da kararla hareket etmememiz gerekir." ifadelerini kullanan Votel, bu durumun düşmana fayda vereceğini aktardı.

KÖKLÜ ÇÖZÜMLER

Votel, "Sorunları belirledikten sonra köklü çözümler bulmaya çalışmalıyız. ABD'de ve dünyadaki değişimler bizim daha fazla yakınlaşmamızı gerektiriyor." ifadelerine yer verdi.

KİK ülkeleri ile Mısır ve Ürdün Genelkurmay Başkanları, iki gün önce yapılan geniş kapsamlı askeri toplantının ardından bugün Kuveyt'te yeniden bir araya geldi. Toplantıya ABD Merkez Komutanlığı'ndan yetkililer de katılıyor.

Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Ortadoğu'da güvenlik, bölgesel meseleler, terör ve aşırılıkla mücadele, bölge ülkelerinde emniyet ve istikrarı güvence altına almak için ortak çabaları güçlendirmeyi hedefleyen konular görüşülüyor.

KATAR DA DAHİL

Katar'ın da aralarında bulunduğu aynı ülkelerin genelkurmay başkanları, ortak savunma ve askeri iş birliğini güçlendirme yollarını görüşmek üzere iki gün önce de Kuveyt'te toplanmıştı.

Söz konusu toplantı, 2017'de patlak veren Körfez krizinin ardından Katar'ın katıldığı ilk askeri toplantı olma özelliği taşıyordu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 20:21
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  2. CENTCOM
  3. Joseph Votel
  4. İRAN
  5. Suudi Arabistan
  6. Birleşik Arap Emirlikleri
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