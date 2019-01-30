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Katar'ın Asya Kupası final sevinci sosyal medyada yankılandı

Katar Milli Futbol Takımı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 yenerek finale kalması, Arap dünyasında sosyal medyada günün konusu oldu- Sosyal medyada "Katar'a abluka uygulayan ülkeler sayısınca gol", "En önemlisi, finale Körfez'den bir takımın kalmasıdır, inşallah kupa Körfez'in olacak" ve "BAE'nin yenilgisi üzerine Katar'a abluka 4 yıl daha uzatılacak demektir" yorumları yapıldı

30 Ocak 2019 Çarşamba 03:14
Katar'ın Asya Kupası final sevinci sosyal medyada yankılandı

ABU DABİ (AA) - Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Asya Kupası yarı final maçında 4-0 mağlup ederek finale kalması sosyal medyada günün konusu oldu.

Başkent Abu Dabi'de dün akşam ev sahibi BAE'yi yenerek finali garantileyen Katar'ın zaferi, Arap dünyasında sosyal medyada çeşitli şekillerde yorumlandı.

Twitter'da "Katar'a abluka uygulayan ülkeler sayısınca gol", "Sportmenliğe yakışmayan taraftarı nedeniyle BAE'ye bir daha şampiyona düzenleme hakkı verilmemeli", "Futbol milli takımınız bugün başarılı olamadı, niye terlik atıyorsunuz? Sizle anlaşamayanlarla dahi olsa bu, emirlikler halkının ahlakı olamaz", "BAE'nin yenilgisi üzerine Katar'a abluka 4 yıl daha uzatılacak demektir", "Körfez'den bir ülkenin final maçına çıkıyor olması en önemli nokta ve kupanın Körfez'e getirilmesini temenni ediyorum" ve "Katar halkına tebrikler. Allah'ın izniyle kupa sizin olur." şeklindeki yorumlar dikkati çekti.

Katar ile Japonya arasındaki final maçı 1 Şubat Cuma günü Abu Dabi'de oynanacak.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 03:14
  1. Asya kupası 2019 BAE
  2. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  3. Katar
  4. sosyal medya

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