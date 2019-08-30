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Katar'dan Yemen'deki taraflara "askeri gerginliği durdurun" çağrısı

30 Ağustos 2019 Cuma 18:21
Katar'dan Yemen'deki taraflara "askeri gerginliği durdurun" çağrısı

DOHA (AA) - Katar, Yemen'deki taraflara askeri gerginliği durdurarak, kapsamlı ulusal diyaloğa dönme çağrısı yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aden ve Ebyen'deki askeri gelişmelerle, kanlı çatışmaları büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Yemen'deki bu savaş uzadı ve insani trajedi gözardı edilemeyecek kadar derinleşti. Son gelişmeler, Yemen halkının kaderiyle oynanmaya çalışıldığının açık bir kanıtıdır." ifadelerine yer verildi.

Yemen'deki taraflara, askeri gerginliği durdurarak, kapsamlı ulusal diyaloğa dönme çağrısı yapılan açıklamada, ülkenin birliği ve güvenliğinin korunması için Doha'nın Yemen halkının yanında olduğu belirtildi.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin dün geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

- Güneydeki gelişmeler

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından önceki gün Şebve'de daha sonra da Ebyen ve Aden'de kontrolü sağlamıştı. Ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ve Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar, yeniden BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçmişti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:21
  1. diyalog süreci
  2. Katar
  3. Katar Dışişleri Bakanlığı
  4. Yemen

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