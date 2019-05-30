0553 313 94 23

Katar'dan "uyguladığımız prosedür DTÖ'ye uygun" açıklaması

30 Mayıs 2019 Perşembe 04:19
Katar'dan "uyguladığımız prosedür DTÖ'ye uygun" açıklaması

DOHA (AA) - Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ürünleriyle ilgili uyguladığı prosedürün Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına uygun olduğunu açıkladı.

DTÖ'nün, BAE'nin, Katar aleyhinde yaptığı şikayeti kabul etmesinin ardından Katar Hükümeti İletişim Ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a ekonomik abluka ilan ettiği Haziran 2017'den bu yana söz konusu ülkelerin, Katar'a ürün tedarikçilerine ciddi kısıtlamalar getirdiği hatırlatıldı.

Katar'ın getirdiği iddia edilen kısıtlamaların gerçekte var olmadığının kaydedildiği açıklamada, BAE'nin kendi ticari kısıtlamalarını gözden geçirmemesi ve "Katar'ın, uyguladığı prosedürün DTÖ'nün kurallarını çiğnediğini itiraf ettiği" yönünde açıklamalar yapması kınandı.

DTÖ'nün kurallarının üye ülkelere, ürünlerle ilgili veriler talep ederek tüketicilerin korunmasını amaçlayan tedbirler alma hakkı verdiğinin kaydedildiği açıklamada, Doha yönetiminin bu alanda uyguladığı prosedürün DTÖ kurallarına uygun olduğu vurgulandı.

BAE haber ajansı WAM'a göre, DTÖ, "Katar'ın, BAE menşeli ürünlerin alım satımının yasaklanmasını öngören uygulamalarına ilişkin" Abu Dabi yönetiminin yaptığı şikayeti kabul etmişti.

Abu Dabi yönetimi, BAE ürünlerinin iç pazarda satışını yasaklayan Katar'a karşı, ocak ayından bu yana DTÖ nezdinde girişimlerde bulunuyor.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 04:19
  1. DTÖ
  2. Katar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BAE ve ABD'den savunma alanında iş birliği anlaşması
    1. BAE ve ABD'den savunma alanında iş..
    2. 30.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Katar'dan "uyguladığımız prosedür..
    4. Bilirkişilere ödenecek ücretler belli..
    5. TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1..
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Irak'ta bir Fransız'a daha DEAŞ..
    8. Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı
    9. Kocaeli'de "kumar" operasyonu
    10. Solingen faciasında ölenler anıldı
    11. Cezayir'de FLN, Meclis Başkanını..
    12. Vali Varol: "Toplumun her kesimini..
    13. İran Meclisi'nde haykırdı: Neden bu..
    14. GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu..
    15. Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat..
    16. "Fransa'nın silahları Yemen'de..
    17. Netanyahu'ya şok! Meclis kendini..
    18. Filistin-Türk İşadamları Derneği'nden..
    19. Hükümeti kuramayan Netanyahu..
    20. "Türkiye, İİT'nin ortak hedefleri için..
    21. Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
    22. "Irak çevresindeki ülkelerle iyi..
    23. Hamaney'den "İran, ABD ile müzakere..
    24. Başkonsolos'tan Ramazan ayında..
    25. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin..
    26. Safranbolu’da İstanbul’un fethinin..
    27. Hollanda'da üniversitelilerden şehir..
    28. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    29. Muğla'daki orman yangını
    30. Okçuluk: 7. Uluslararası Fetih Kupası
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi