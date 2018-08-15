Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar Dolarlık yatırım!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi törenle karşıladı.



Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yemekte bir araya geldi. Yemeğe Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Katar Emiri Al Sani, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi. Erdoğan ile Al Sani, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.