0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Katar'dan "Sudan halkının beklentileri karşılansın" çağrısı

11 Nisan 2019 Perşembe 23:55
Katar'dan "Sudan halkının beklentileri karşılansın" çağrısı

DOHA (AA) - Katar, Sudan'daki taraflara devletin ulusal çıkarını koruma ve halkın beklentilerini karşılama çağrısında bulundu.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan açıklamada, Katar devletinin, "Sudanlı taraflara devletin ulusal çıkarını koruma ve halkın beklentilerini, adalet ve özgürlük taleplerini karşılama çağrısında bulunduğu" aktarıldı.

Doha yönetimi, Sudan halkının kanının dökülmemesi, barışçıl yolların takip edilmesi, siyasi süreci yönetmek için diyalog kurulması çağrısı yaptı.

Açıklamada, "Katar, Sudan halkının istikrarlı ve refah içinde bir Sudan inşa etmek için bu tarihi dönüm noktasını aşma kudretine güveniyor." ifadeleri kullanıldı.

Katar ayrıca, bölgesel ve uluslararası güçlere Sudan'ın birliğine destek olma çağrısı yaptı.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 23:55
  1. darbe
  2. Katar
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yasağa rağmen halk hala Sudan sokaklarında
    1. Yasağa rağmen halk hala Sudan..
    2. Fenerbahçe efsanesi Can Bartu hayatını..
    3. Uluslararası Af Örgütünden AA foto..
    4. Katar'dan Sudan açıklaması: Halkın..
    5. İşte ABD'nin Assange'a yönelttiği..
    6. Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından..
    7. Polonya’da kiliseye saldırı: 1 ölü
    8. "Ekrem İmamoğlu'nun 145 yıl söylemi..
    9. Datça’da tanrıça heykellerine saldırı
    10. Malatya’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    11. Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayı ABD..
    12. Sudan'da askeri geçiş konseyi lideri..
    13. İsrail dünyaya rezil oldu! 'Başaramadık'
    14. Sudan'da flaş gelişme! Yemin ederek..
    15. Beşiktaş’ta seçim öncesi Hürser..
    16. İsrail'e büyük şok! Bağlantı kesildi
    17. Türel, Tekin ve Böcek'i "bankamatik..
    18. Sudan'da ordunun yönetime el koyması
    19. "Komşulara zarar verecek hiçbir..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Nisan 2019
    21. Aksaray'da minibüs ile otomobil..
    22. Arsenal tura göz kırptı
    23. Seçimi kazanan muhtar adayına büyük şok!
    24. Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf,..
    25. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    26. Assange’ın avukatı açıkladı: “Kedi..
    27. Avrupa Birliği'nden darbeci yönetime..
    28. Katar'dan "Sudan halkının..
    29. Hollanda’da AA foto muhabirine ödül
    30. Fırıldak Sebo'ya Ulusalcı Kemalist..
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    HDP’den skandal: Türk bayrağını indirdiler!
    HDP’den skandal: Türk bayrağını indirdiler!

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’