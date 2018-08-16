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Katar'dan sonra Çin devinden Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım!

Dünya, Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamı değerlendirerek dev yatırımlar için kolları sıvadı. Dün Katar'ın 15 milyar dolarlık yatırım planından sonra bugün de Çin'den dev bir hamle geldi. Trendyolu satın alan Alibaba, Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapıyor.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:37
Katar'dan sonra Çin devinden Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım!

Türkiye, kendi sonunu hazırlayan ABD'nin tüm karşıtlarına yaptığı gibi oluşturmaya çalıştığı ekonomik kriz ortamını başarılı bir şekilde fırsata çevirdi. Özellikle yatırımcılara, dolar endeksinde düşen fiyatları değerlendirme çağrısı yapan yetkililerin çağrıları bir bir karşılık buluyor.

Dün Katar'ın 15 milyar dolarlık yatırım hamlesi yürürlüğe girerken, bugün de çok konuşulan Çin yatırımlarının Türkiye'ye akmaya başlaması gerçekleşiyor. Hem de dünya devi e-ticaret şirketi Alibaba ile!..

TÜRK DEVİNİ SATIN ALDILAR

Geçtiğimiz Temmuz ayında Alibaba tarafından satın alınan Trendyol, resmi olarak bu grubun çatısı altına geçti. Özellikle ABD ile yaşanan krizinin ardından Çin ile ilişkilerin kuvvetleneceğin sinyalleri hükümet tarafından verilirken, Çin yatırımının en önemli ayağı olarak konuşulan Alibaba'nın Türkiye'ye merkez açması yeniden gündemde.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Trendyol'un satın alınmasından yaklaşık 1 ay sonra Alibaba Türkiye'deki şirkete 1 milyar dolara yakın yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. Özellikle Türkiye'ye yakın dönem içerisinde birkaç kez gelen şirket yetkililerinin İstanbul merkezli bir tesis kurmayı planladığı ve bu bağlamda da depo ve merkez inşası için arazi bakıldığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:37
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