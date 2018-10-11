Katar'dan sonra bir ülkeyle daha imzalar atıldı
Kuveyt ve Türkiye arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmek amacıyla 2019 yılı için ortak savunma iş birliği planı imzalandı.11 Ekim 2018 Perşembe 14:57
Kuveythaber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt ile Türkiye arasında deneyimlerin paylaşılması ve çabaların birleştirilmesi amacıyla ortak askeri koordinasyonun devamı olarak iş birliği anlaşması imzalandı.
Haberde, anlaşmanın iki ülke askeri yetkilileri tarafından imzalandığı belirtildi.
Kuveyt'te 9-10 Ekim tarihlerinde Türkiye-Kuveyt Askeri İşbirliği Komitesi toplantıları düzenlenmişti.
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