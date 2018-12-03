Katar'dan kritik OPEC kararı! "Ayrılacağız"

Katar, Ocak 2019'da üyelikten ayrılacağını Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'ne (OPEC) bugün bildirdi. Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, 2019 yılı ocak ayında Petrol İhrac Eden Ülkeler Teşkilatı'ndan (OPEC) ayrılacaklarını açıkladı. Ülkesinin ayrılık kararını açıklayan Saad al-Kaabi, "OPEC'ten Ocak ayı itibariyle çekileceğiz. Kararımızı bu sabah ilettik. OPEC üyesi olmayan her ülke gibi tüm taahhütlerimize uymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

OPEC üyesi Katar, günde 656 bin varil petrol üretimi yapıyor.

1961 yılında opec üyesi oldu

OPEC'in kurucu üyeleri, Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela... Kuruluşa, 1961'de Katar, 1962'de Libya ve Endonezya, 1963'de 1963, 1967'de Birleşik Arap Emirlikleri, 1969'da Cezayir, 1971'de Nijerya, 1975'te Gabon 2007'da ise Angola katıldı.