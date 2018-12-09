Katar'dan şaşırtan karar! Zirveye bakan gönderecek

Suudi Arabistan Kralı Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Suudi Arabistan'da düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılması için bizzat davet göndermişti. Ancak dün akşam saatlerinde Katarlı bir yetkili Al Sani'nin zirveye katılmayacağını açıklamıştı.

Katar bakan gönderecek

Bugün ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Katar Riyad'da yapılacak zirveye bakan göndermeye karar aldı.

Dışişleri duyurdu

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Katar, Suudi Arabistan'da yapılacak zirveye bakan düzeyinde katılım gerçekleştirecek.