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Katar'dan şaşırtan karar! Zirveye bakan gönderecek

Katar, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine bakan düzeyinde katılım gerçekleştirecek. Açıklama Katar Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapıldı.

09 Aralık 2018 Pazar 13:52
Katar'dan şaşırtan karar! Zirveye bakan gönderecek

Suudi Arabistan Kralı Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Suudi Arabistan'da düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılması için bizzat davet göndermişti. Ancak dün akşam saatlerinde Katarlı bir yetkili Al Sani'nin zirveye katılmayacağını açıklamıştı.

Katar bakan gönderecek

Bugün ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Katar Riyad'da yapılacak zirveye bakan göndermeye karar aldı.

Dışişleri duyurdu

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Katar, Suudi Arabistan'da yapılacak zirveye bakan düzeyinde katılım gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 13:52
  1. suudi arabistan
  2. Katar

YORUM YAZ

  • Rasim DUMANRasim DUMAN13 dk önce
    Cok ozur diliyorum, bir onceki yorumumda "...farkinda..." yazmam gerekirken, sehven "...farkibda..." yazmisim.
  • Rasim DUMANRasim DUMAN16 dk önce
    Suudiler KATAR Emiri'ne de "Cemal KASIKCI muamelesi" yapmayi coktandir arzu ediyorlar ama, Emir durumun farkibda.
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