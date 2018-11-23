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Katar'dan Suudi Arabistan ve Kaşıkçı mesajı!

Katar’dan Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 'Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının hesap vermeleri gerekir' dedi.

23 Kasım 2018 Cuma 06:28
Katar'dan Suudi Arabistan ve Kaşıkçı mesajı!

Al Sani, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen MED-Akdeniz Diyalog Forumu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasındaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Boykotun devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz"

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a uyguladıkları boykotu da eleştiren Al Sani, "4 Arap ülkesinin Katar'a karşı boykotunun Kaşıkçı olayı sonrasında devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Arap ülkelerine zarar verdiler

İtalyan haber ajanslarında yer alan açıklamalarında Al Sani, "Kaşıkçı olayında olanlar bize (Arap ülkelerine) zarar verdi. Biz, uluslararası toplumun çok açık adımlar ve bir cevap beklediğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Al Sani, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'a ziyaretinde Katar hakkında kötü bilgilendirildiğini söyleyerek, "Katar, ABD ve İran arasında farklılıkları düzeltmede kolaylaştırıcı bir rol oynayarak, bir köprü olabilir." diye konuştu.

Al Sani, ev sahipliğini yapacakları 2022 Dünya Kupası ile "Arap dünyasına yeni bir imaj getirmek ve dünyaya barış mesajı göndermek" istediklerini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 06:28
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