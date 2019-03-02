0553 313 94 23

Katar'dan Pakistan ve Hindistan'a sükunet çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han'la telefon görüşmesi yapan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, iki komşu ülkeyi sükunete davet ederek sorunların çözümü için diyaloğun önemine vurgu yaptı

02 Mart 2019 Cumartesi 21:36
Katar'dan Pakistan ve Hindistan'a sükunet çağrısı

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan ve Hindistan'a sükunet çağrısı yaptı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Temim, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Temim ve Han, telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki yakın ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra özellikle de Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İki komşu ülkeyi sükunete çağıran Temim, sorunların çözümü için diyaloğun önemine dikkati çekti.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı, saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan 26 Şubat'ta, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı ancak İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgularken Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı, ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 21:36
  1. Hindistan
  2. Katar
  3. pakistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    1. Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD..
    2. Kızılyıldız ile Partizan yenişemedi
    3. Maçın ardından
    4. Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
    5. Sudan'da Demokratik Birlik..
    6. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    7. Çekmeköy Belediyesi Proje ve Aday..
    8. "Avrupa'nın en yeni ve en modern spor..
    9. Hasan Kartal: “11 kişi oynasaydık..
    10. Batman’da PKK’lı teröristlere ait..
    11. 26. İzmir Avrupa Caz Festivali başladı
    12. Havzalılar geleneksel tirit gecesi
    13. Ersun Yanal: “Haftaya damgamızı..
    14. Maçın ardından
    15. Mardin’de silahlı kavga: 1 yaralı
    16. Günlük ağız bakımı nasıl yapılır?
    17. Hububat sektörü iş dünyası..
    18. Ordu'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 2..
    19. Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole..
    20. İsrail, Kudüs'te bir Filistinliye..
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı