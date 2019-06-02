0553 313 94 23

Katar'dan Mekke'deki olağanüstü zirvelerle ilgili "çekince" açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani:-"Katar'ın Arap ve KİK zirvelerinin kapanış bildirgelerine ilişkin çekincesi bulunuyor çünkü bu iki bildirgenin bazı maddeleri Katar'ın dış politikasıyla çelişiyor"

02 Haziran 2019 Pazar 21:11
Katar'dan Mekke'deki olağanüstü zirvelerle ilgili "çekince" açıklaması

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen olağanüstü Arap ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvelerinin kapanış bildirgeleri konusunda çekinceleri olduğunu belirtti.

Londra merkezli Al-Arabi televizyonuna açıklama yapan Dışişleri Bakanı Al Sani "Katar'ın Arap ve KİK zirvelerinin kapanış bildirgelerine ilişkin çekincesi bulunuyor çünkü bu iki bildirgenin bazı maddeleri Katar'ın dış politikasıyla çelişiyor." ifadesini kullandı.

"Mekke'deki zirvelerde İran ile gerginliği azaltmak için diyalog temellerinin atılmasını umuyorduk." diyen Al Sani, her iki zirvenin sonuç bildirgesinin de önceden hazırlanmış olduğunu ve kendileriyle istişare edilmediğini aktardı.

Katarlı Bakan, bu iki zirvenin, Filistin meselesi, Libya ve Yemen'deki savaş gibi bölgedeki önemli meseleleri görmezden geldiğini kaydetti.

Katar, Mekke'de 30 ve 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen Arap, KİK ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerine Başbakan Abdullah bin Nasır Al Sani'nin başkanlık ettiği üst düzey bir heyetle katılmıştı.

Mekke'de 30 Mayıs'ta düzenlenen olağanüstü Arap ve KİK zirvelerinde, İran'ın bölgedeki müdahaleleri ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırıları kınanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 21:11
  1. Katar
  2. Mekke zirveleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katar'dan Mekke'deki olağanüstü zirvelerle ilgili "çekince" açıklaması
    1. Katar'dan Mekke'deki olağanüstü..
    2. ABD'li ünlü müzisyen nasıl Müslüman..
    3. Aydın Doğan gitti, kafası kaldı! Kanal..
    4. Malatya'da muhtarlık seçimleri
    5. Kaymakam, trafik denetledi
    6. Denizli’nin Honaz ilçesinde seçimleri..
    7. Ümit Şamiloğlu'ndan altın madalya
    8. Bakan Kasapoğlu’nun mutlu günü
    9. Pençe Harekatı’nda PKK’nın sığınakları..
    10. Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği
    11. Belediye Başkanı Çaylı : “ Barış,..
    12. Bayramda ulaşım ilk gün ücretsiz
    13. Kazada ölen muhtarın yerine eşi seçildi
    14. Feci kazada ağır yaralanan kadın..
    15. Drift atan 2 sürücüye 10 bin 20 TL ceza
    16. Otomobil uçurumun kenarında asılı kaldı
    17. TBL Play- Off Yarı Final: Anadolu..
    18. Omuz atma kavgasında kan aktı
    19. Yusufeli'ndeki yenileme seçimleri
    20. Libya'da UMH güçleri BAE'ye ait İHA..
    21. Kartal'da silahla yaralama
    22. Vali Karaloğlu havadan bayram..
    23. Günün iftar menüsü | Ramazanın 26...
    24. Bartın'da hırsızlıktan aranan kişilere..
    25. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,..
    26. Kaçak kazı yaparken jandarmaya..
    27. İçişleri Bakanı Soylu’nun helikopteri..
    28. Bartın'da aranan kişilere yönelik..
    29. Muhtar seçilip, ölen kocasının..
    30. Umreye gideceğini söyleyerek 7 kadını..
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür