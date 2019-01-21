Katar'dan Lübnan ekonomisine 500 milyon dolarlık destek

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Lübnan ekonomisini desteklemek amacıyla devlet tahvillerine yatırım yapacağını açıkladı. Katar haber ajansı QNA'ya konuşan Al Sani, Lübnan devlet tahvillerine 500 milyon dolar yatırım yapma niyetinde olduklarını söyledi. Lübnan ekonomisini güçlendirmek amacıyla bu adımı atacaklarını ifade eden Al Sani, "Katar, Lübnanlı kardeşlerini karşılaştıkları büyük zorluklar karşısında her zaman desteklemeyi taahhüt eder." dedi. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, bölgenin güçlü ve müreffeh bir Lübnan'a ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

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