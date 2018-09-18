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Katar'dan kritik askeri hamle!

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar ile yapılan savaş uçağı satışını öngören anlaşmanın bugün yürürlüğe girildiği belirtildi.

18 Eylül 2018 Salı 20:20
Katar'dan kritik askeri hamle!

İngiltere’den Katar’a 24 Typhoon savaş ve 9 Hawk eğitim uçağı satışını öngören anlaşma bugün yürürlüğe girdi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar ile geçen Aralık ayında Doha’da imzalanan 24 Typhoon tipi savaş uçağı satış anlaşmasının, 9 Hawk eğitim uçağının eklenmesiyle bugün yürürlük kazandığı bildirildi.

Açıklamada, özelleştirilmiş destek ve eğitim unsurlarını da içeren 5 milyar sterlinlik satışın, İngiltere İhraç Finansmanı Ajansının desteğiyle yapıldığı kaydedildi.

Savunma Bakanı Gavin Williamson da yaptığı yazılı açıklamada, gelişmeden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Bu anlaşma İngiliz savunma sanayisine büyük bir destek olduğu kadar, İngiltere ile Katar’ın ortak sorunlarına yanıt vermekte, bölgedeki istikrarı ve İngiltere içindeki güvenliği sağlamakta da önemli olacak.” değerlendirmesini yaptı.

Uçakların teslimine 2022 yılında başlanması hedeflenirken, Katarlı pilotlardan ve yer hizmet personelinden oluşacak bir ekibin Lincolnshire bölgesindeki Coningsby Hava Üssü'nde eğitim göreceği aktarıldı.

Bu anlaşmayla Katar'ın İngiltere’den Typhoon savaş uçağı alan 9. ülke olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 20:20
  1. Katar
  2. İngiltere

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