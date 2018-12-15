Katar'dan KİK'e "güçsüzlük" eleştirisi

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgesel birliklerin yeniden yapılandırılmaya ve yeni ilkelere ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

18. Doha Forumu'nda konuşan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) hiçbir şey yapmaya gücü olmayan bir kurum olduğunu söyledi.

Bölgesel birliklerin yeniden yapılandırılmaya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Al Sani, "Yönetim için yeni ilkeler konulması gerekiyor." dedi.

Katar krizine ilişkin Al Sani, "KİK krizine bakacak olursak, herkes bunun yalan ve uydurma haberlere dayandığını ve bunun insanlar arasında panik çıkarmak için propagandaya dayalı, temeli olmayan bir kriz olduğunu bilir." dedi.

Al Sani şunları söyledi:

"Katar'da yolumuza devam ettik, çeşitli deniz ve ticaret yolları bularak ekonomik gelişimi sürdürdük. Ancak sosyal yönüyle sorun olduğu gibi duruyor. Halk arasında yara gerçekten çok derin. Bu yaranın çabuk kapanması kolay olmayacaktır. Ancak bizler diyaloğun ateşi örteceğine ve sorunlar karşısında ülkeleri yeniden bir araya getireceğine inanıyoruz."

Al Sani önceki dönemde KİK'in daha güçlü olduğunu belirterek var olan sistemin tasarlanarak yeniden kurulması gerektiğini vurguladı.

KİK'in 39. Zirvesi 9 Aralık'ta Riyad'da düzenlenmişti. Zirveye davet edilen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani katılmayacağını açıklamıştı.



Gerek zirvedeki görüşmeler sırasında ve gerekse sonuç bildirgesinde Körfez bölgesinin çözüm bekleyen en önemli konularından Katar ablukası hiçbir şekilde gündeme gelmemişti.



