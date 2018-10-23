0553 313 94 23

Katar'dan Kaşıkçı açıklaması: Uyarı olmalı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hâtır, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

23 Ekim 2018 Salı 17:16
Katar'dan Kaşıkçı açıklaması: Uyarı olmalı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hâtır, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili, “Kaşıkçı olayı herkes için bir uyarı olmalı” dedi.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna giren ve kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Katar’dan açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hâtır, “Kaşıkçı’nın öldürülmesi herkes için uyarı olmalı” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürecine güvendiklerini kaydeden el-Hâtır, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin, Kaçıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ortak soruşturma deklarasyonu çıkarmalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaşıkçı olayının Katar-Suudi Arabistan ilişkisini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya, “Hiçbir şeyin değişemeyeceğini tahmin ediyorum” yanıtını veren el-Hâtır, Kaşıkçı’nın ailesine ve dostlarına başsağlığı diledi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:16
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'dan Libya'ya güvenlik desteği açıklaması
    1. Fransa'dan Libya'ya güvenlik desteği..
    2. Suudilerden flaş karar! O isim terör..
    3. Ortadoğu’nun kiralık katilini..
    4. Kilis'te terör operasyonu! 2 terörist..
    5. İsrail'den sinsi hamle! Temizlik..
    6. 1. Lig ekibinden ücretsiz passolig..
    7. O trafik polisi konuştu! 'Ben de bir..
    8. Schalke 04 maçı öncesi Fatih Terim..
    9. Erdoğan, Etiyopya Büyükelçisini kabul..
    10. ABD basını uyardı: S-400'le şaka olmaz
    11. TFF, 3 büyükleri PFDK'ya sevk etti
    12. Çocuğun ağlamasını görmezden gelmeyin
    13. Katar'dan Kaşıkçı açıklaması: Uyarı..
    14. Şehidin adı mahallesinde yaptırılan..
    15. Nasıl öğrenirse aklında daha iyi..
    16. Galatasaray FC Schalke maçı ne zaman..
    17. Tartıştığı eşi tarafından eve..
    18. Ispartalı işadamları KKTC’ye yatırım..
    19. Orhan Gazi'nin 700 yıllık hamamı bulundu
    20. CHP Parti Meclisi yarın toplanıyor
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?