Katar'dan Kaşıkçı açıklaması: Uyarı olmalı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hâtır, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili, “Kaşıkçı olayı herkes için bir uyarı olmalı” dedi.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna giren ve kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Katar’dan açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hâtır, “Kaşıkçı’nın öldürülmesi herkes için uyarı olmalı” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürecine güvendiklerini kaydeden el-Hâtır, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin, Kaçıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ortak soruşturma deklarasyonu çıkarmalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaşıkçı olayının Katar-Suudi Arabistan ilişkisini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya, “Hiçbir şeyin değişemeyeceğini tahmin ediyorum” yanıtını veren el-Hâtır, Kaşıkçı’nın ailesine ve dostlarına başsağlığı diledi.