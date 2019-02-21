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Katar'dan İsrail'e kınama

21 Şubat 2019 Perşembe 01:17
Katar'dan İsrail'e kınama

DOHA (AA) - Katar, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik uyguladığı politikaları kınayarak, uluslararası topluma, ihlalleri durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik uyguladığı politika şiddetle kınandı.

İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik politikasının son örneğinin, Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapının zincirlenmesi olduğu belirtilen açıklamada, bu adımın, İsrail güçlerinin yıllar önce Kudüs'ün kimliğini değiştirmek ve Mescid-i Aksa'yı bölmek hedefiyle başlattığı süreç çerçevesinde atıldığı hatırlatıldı.

İsrail'in emrivaki siyaseti ve silah gücüyle Müslüman ve Hıristiyanı ile Filistin halkının tarihi haklarını ellerinden almaya yönelik çalışmalarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası ve bölgesel güçlerin İsrail ihlalleri karşısındaki suskunluğu kınandı.

Açıklamada, Filistin halkına üzerlerindeki tarihi sorumluluğu yerine getirmek için anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıp birlik olma çağrısı yapıldı.

Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapı pazar günü İsrail polisi tarafından zincirlenmişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.



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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 01:17
  1. ihlal
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