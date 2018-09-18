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Katar'dan İdlib mutabakatı ile ilgili resmi açıklama

Katar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'de silahsız bölge oluşturulması ile ilgili anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladı.

18 Eylül 2018 Salı 18:10
Katar'dan İdlib mutabakatı ile ilgili resmi açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu önemli anlaşma, masumların kanının akmasını durduracak, bölgede büyük bir insani felaketi önleyecek." denildi.

Açıklamada, memnuniyet verici mutabakatın, Suriye'deki savaşta çatışan taraflar arasında adil bir barışın tesis edilmesi ve çatışmalara son verilmesi konusunda sarf edilen uluslararası ve bölgesel çabaları birleştirmenin mümkün olduğunu gösterdiği aktarıldı.

Katar'ın Suriye halkının meşru taleplerini karşılamak için Cenevre-1 ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları gereğince Suriye krizine siyasi çözüm bulunması konusunda harcanan tüm çabalara destek verdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 18:10
  1. Katar
  2. Katar Dışişleri Bakanlığı
  3. İdlib
  4. İdlib mutabakatı
  5. Resmi açıklama

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