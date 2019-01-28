Katar'dan Gazze'ye 20 milyon dolarlık yardım

KUDÜS (AA) - Katar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insani projelerde kullanılması amacıyla Birleşmiş Milletler'e (BM) 20 milyon dolarlık yardımda bulundu.

BM Filistin Ofisi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick ile Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi Gazze'deki insani projelerde kullanılmak üzere Doha'nın BM'ye yapacağı 20 milyon dolarlık yardım protokolünü imzaladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan BM Filistin Ofisi Genel Merkezinde imzalanan protokole dair sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayınlayan McGoldrick, Katar'ın yaptığı yardımın Filistin ekonomisinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov de yine Twitter'dan yaptığı paylaşımla yardımdan dolayı Katar'a teşekkür etti.

Katar'ın bu yardımla BM'nin Gazze'de yaşayan 2 milyon insanın çektiği acıları hafifletmek amacıyla yeni iş imkanlarının sağlanması ve bölge halkının eğitilmesine yönelik projelerine destek verdiğine dikkati çeken Mladenov, "Sakinliği sürdürmenin, uzlaşıyı desteklemenin ve tüm insani çabalara çözüm bulmanın tek yolu budur." ifadelerini kullandı.

Yerel medya, BM'ye yapılan 20 milyon dolarlık yardımın Katar'ın Gazze Şeridi'ne taahhüt ettiği 150 milyon dolarlık yardım paketine dahil olduğunu yazdı.

- Katar'ın Gazze Şeridi'ne yardımları

Katar, geçen yıl Gazze Şeridi'ne 150 milyon dolarlık yardım paketi açıklamıştı.

Bu pakete göre, Katar, 6 ay boyunca Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım için ayda 15 milyon dolar nakdi yardımın yanı sıra 60 milyon dolarlık yakıt göndermeyi taahhüt etmişti.

Katar'ın 15 milyon dolarlık nakit yardımı geçen yıl kasım ve aralık aylarında Gazze'ye ulaştırılarak çalışanların maaşları dağıtılmıştı. Ancak Katar'ın yaptığı aylık 15 milyon dolarlık nakdi yardımı İsrail'in siyasi şantaj olarak kullandığını belirten Hamas yönetimi, bu yılın ocak ayı için ayrılan yardımı kabul etmemişti.

Bunun üzerine Katar, geri kalan 4 ay için yapacağı yardımın bir kısmının insani projelerde kullanılması için BM'ye verileceğini, geri kalan meblağın da Gazze'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Katar geçen hafta Gazze'de 94 bin aileye 10 milyon dolarlık nakdi yardımda bulundu. Katar'ın gelecek 3 ay boyunca Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine her ay 10 milyon dolar daha nakdi yardım yapması bekleniyor