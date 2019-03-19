0553 313 94 23

Katar'dan Gazzeli ailelere alışveriş kuponu projesi

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi:"Gazze'de ihtiyaç sahibi 120 bin aileye alışveriş kuponu dağıtılacak. Abluka altındaki tüm bölgeleri kapsayan bu projenin değeri 10 milyon dolar"

19 Mart 2019 Salı 23:23
Katar'dan Gazzeli ailelere alışveriş kuponu projesi

DOHA (AA) - Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Gazze'de 120 bin ihtiyaç sahibi aileye alışveriş kuponu dağıtılmasını hedefleyen bir proje hazırladıklarını açıkladı.

İmadi, Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan açıklamasında, Yeniden İmar Komitesi'nin büyük bir projenin hazırlık aşamasında olduğunu belirterek, "Gazze'de ihtiyaç sahibi 120 bin aileye alışveriş kuponu dağıtılacak. Abluka altındaki tüm bölgeleri kapsayan bu projenin değeri 10 milyon dolar." ifadesini kullandı.

Söz konusu kuponların verileceği ailelerin belirlenmesi için Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalıştıklarını kaydeden İmadi, kuponların dağıtımının Filistinli vatandaşlar tarafından bilinen yetkili merkezlerden yapılacağını aktardı.

İmadi, kuponların ramazan ayına kadar dağıtılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Doha yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani sıkıntıları hafifletmek için 2007 yılından bu yana bölgede bir dizi insani yardım faaliyeti düzenliyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 23:23
  1. Gazze
  2. kupon
  3. Yeniden İmar Komitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marcelo Guedes, Beşiktaş'ın doğum gününü unutmadı
    1. Marcelo Guedes, Beşiktaş'ın doğum..
    2. İstifa haberlerinin ardından..
    3. Emniyet Genel Müdürlüğünden..
    4. Bahçeli: “Cumhur İttifakı kağıttan..
    5. "Buteflika görev süresinin dolmasıyla..
    6. Bahçeli: "Biz bir siyasi partiyiz..
    7. "Siyaset düşmanlık üzerine yapılmaz"
    8. Basketbolda maçın ardından
    9. Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma..
    10. Bahçeli'den flaş 'idam' açıklaması:..
    11. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    12. "Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu..
    13. THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko: 76 -..
    14. Katar'dan Gazzeli ailelere alışveriş..
    15. Basketbolda maçın ardından
    16. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Esad’la..
    17. Kiralarla yarışan site aidatlarına..
    18. Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 5 ölü
    19. Bülent Arınç eleştirilere cevap verdi:..
    20. "Milletimiz, FETÖ'cü hainlere imkan..
    21. HÜDA PAR'dan AK Parti'ye destek ziyareti
    22. İsmet Yıldırım: "Ümraniye’ye hizmet..
    23. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    24. İstifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı..
    25. Bakan Kasapoğlu, "Gençlerle Demokrasi..
    26. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    27. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten..
    28. MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur..
    29. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı BM..
    30. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!