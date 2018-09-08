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Katar'dan flaş Türkiye açıklaması! 'Yatırımlarımızı çeşitli sektörlere yapacağız'

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani, Türkiye ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Al Sani, Türkiye’nin ekonomik temelleri sağlam olduğu için Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketi açıkladığını belirterek, “Biz yatırımlarımızı çeşitlendirerek yapıyoruz. Türkiye’de yatırımlarımızı çeşitli sektörlere yapacağız.” dedi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 11:24
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması! 'Yatırımlarımızı çeşitli sektörlere yapacağız'

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Almanya-Katar Ticaret ve Yatırım Forumu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin özel sektörünün, ihracat başta olmak üzere, çok gelişmiş olduğunu söyledi.

Katar’ın uzun zamandır Türkiye’de yatırımcı olduğunun altını çizen Casim Al Sani, “Biz Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Ekonomilerde bazen aşağı yukarı hareketler olabilir. Önemli olan ekonominin temelleridir ve bu alana bakmak lazım. Biz Türk ekonomisine güveniyoruz. Bu yüzden de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 15 milyar dolar doğrudan yatırım paketi açıkladı. Biz aynı zamanda yatırımlarımızı çeşitlendirerek yapıyoruz.Türkiye’de yatırımlarımızı çeşitli sektörlere yapacağız.Türkiye ile Katar uzun yıllardır dost ve dost kalmaya devam edecek.” diye konuştu.

Katar Yatırım Kurumu (QIA) üst düzey yöneticisi (CEO) Şeyh Abdullah bin Muhammed bin Suud Al Sani de Türkiye’ye yönelik yeni yatırımlar için çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, çok yakında yatırımların hangi alanlara yönelik olarak gerçekleştirileceğini ilan edeceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 11:24
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