Katar'dan flaş Katar açıklaması! 'Artık bir son verin'

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, abluka ülkeleri ile Katar arasında medya üzerinden yürütülen kara propagandaya son verilmesi çağrısı yaptı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Körfez krizinin sona ermesini sağlamak üzere havayı yumuşatmak için anlaşmazlık içindeki ülkeler arasında medya üzerinden yürütülen kara propagandaya son verilmesi çağrısında bulundu.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki 39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde konuşan Sabah, toplantının önemine dikkati çekerek, ülkesinin KİK'i destekleme ve koruma konusundaki hassasiyetini dile getirdi.

"Karşı karşıya kaldıklarımızın en tehlikelisi"

"Bölgemizde yaşanan olaylar ve tehlikeli gelişmelerin farkındayız. Öyle sanıyorum ki karşı karşıya kaldıklarımızın en tehlikelisi, KİK içinde olan anlaşmazlık ve bu anlaşmazlığın devam ediyor oluşudur." diyen Sabah, KİK ülkelerinin pozisyonlarının birliği ve halklarının çıkarları açısından ciddi bir tehditle yüz yüze bulunduklarını, dünyanın kendilerine sarsıntı geçiren bir oluşum olarak bakmaya başlayacağını söyledi.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır ile Katar arasında medya üzerinden gerçekleştirilen kara propagandaya son verme çağrısında bulunan Sabah, bunu Körfezin pozisyonunu bir kılmak, bu birliğin bozulmasını engellemek ve KİK'in geleceği için meçhul bir akıbetten kaçınmak adına istediğini ifade etti.



Kara propagandanın, "ilke ve değerlere dokunduğunu, kardeşler arasında ayrılık ve fitne tohumları ektiğini, inşa ettikleri her şeyi yıkacağını" belirten ve bu kara propagandanın son bulmasının önemine vurgu yapan Sabah, "Kardeşlerim, yaptığım bu davete, icabetin önemi konusunda benimle aynı düşünceye sahip olduğunuza inanıyorum. Bu adım havayı yumuşatacak. Havanın yumuşaması da anlaşmazlık dolayısıyla yaşadıklarımızın yansımalarını kontrol altına alma fırsatlarımızı artıracak." diye konuştu.

"Hepimiz için doğrudan tehdit teşkil etmektedir"

Konuşmasında bölgedeki diğer meselelere de değinen Kuveyt Emiri, "Yemen'de devam eden çatışmalar, hepimiz için doğrudan tehdit teşkil etmektedir. Halihazırda İsveç'te yürütülen siyasi görüşmelerin başarılı olmasını temenni ediyorum." dedi.



Ülkesinin Suriye için siyasi çözümü desteklediğini yineleyen Sabah, Irak'ta da yeniden imar konusunda başarılı olunmasını diledi.



Sabah, Ortadoğu barış sürecinin yeniden başlaması ve uluslararası kararlar ve Arap barış girişimi temelinde kapsamlı ve sürdürülebilir bir barış anlaşmasına ulaşılmasını istediklerini söyledi.



39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Katar Emiri Şeyh Temim, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan ve Umman Sultanı Kabus bin Said'in yokluğunda başlamıştı.

Kuveyt krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti

Zirveye liderler düzeyinde Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife katılıyor.



Öte yandan, diğer ülkelerden Umman Bakanlar Kurulundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum katılıyor. Katar'ı temsilen ise Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Said el-Merihi başkanlığındaki bir heyet bulunuyor.



Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 39'uncu KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim'e resmi davet göndermişti. Katarlı bir yetkili, dün akşam Katar Emiri'nin KİK Zirvesi'ne katılmayacağını söylemişti.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.