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Katar’dan dev hamle

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin 2021'de dünyanın her yerinden 1 milyon kız çocuğuna eğitim imkanı sağlayacağını söyledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 06:39
Katar’dan dev hamle

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Emir Temim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) Newyork'taki genel merkezinde, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun davetiyle, çatışma ve kırılgan koşullardaki kız çocuklarının eğitimi için "Liderler Diyaloğu" adı altında gerçekleşen "yuvarlak masa toplantısı"nda konuştu.

Emir Temim, Charlevoix deklarasyonuna da destek verdiğini belirterek, Katar'ın uzun zamandır içeride ve dışarıda eğitimi öncelediğini ve bunun ülkesinin uluslararası kalkınma programlarına yansıdığının altını çizdi.

Katar'ın "Bir Çocuk Eğit" girişimiyle, okula gitmeyen 10 milyon çocuğa kaliteli eğitim almaları için yardım ettiğine vurgu yapan Emir Temim, ülkesinin 2021'de dünyanın her yerinden 1 milyon kız çocuğuna daha eğitim imkanı sağlayacağını kaydetti.

Söz konusu girişim, 50 ülkede toplam 1,8 milyar dolar değerinde 82 ortaklığı kapsamış ve Katar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki çabanın üçte birine katkı sağlamıştı.

Sanayi devletlerinden oluşan G-7 ülkeleri bu yıl, gelişmekte olan ülkelerdeki kız çocuklarına ve kadınlara iyi bir eğitim sağlanması için Charlevoix deklarasyonu yayınlamıştı.

BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında liderler, kız çocuklarının ve kadınların hassas koşullarda kaliteli eğitim alması konusundaki kısıtlamalarla ve engellerle nasıl başa çıkılacağını tartıştı.

Toplantıda, bazı heyet başkanlarının yanı sıra BM 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılan üst düzey yetkililer ile sivil ve devlete ait örgütlerin yetkilileri hazır bulundu.

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 06:39
  1. katar

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