THY- Euroleague
0553 313 94 23

Katar'dan çok sert açıklama! "Suudiler ve BAE kargaşa istiyor"

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ortadoğu’daki kargaşayı desteklediğini belirten Katar Dışişleri Bakanı El Sani, "Ortadoğu’daki kargaşanın tek sorumlusu Suudi Arabistan. Biz Katar’ı kuşatan ve Yemen’e savaş açan Suudi Arabistan’ın yanında değiliz" dedi.

18 Aralık 2018 Salı 08:10
Katar'dan çok sert açıklama! "Suudiler ve BAE kargaşa istiyor"

Suudi Arabistan ile gerginlik yaşayan ve Körfez ülkeleri tarafından kuşatmaya alınan Katar'dan çok sert bir açıklama geldi. Amerikan medyasına röportaj veren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'nin açıklamaları Arap medyasında gündem oldu.

"Üç ülkede faaliyetleri var"

İHA'da yer alan habere göre Katar Dışişleri Bakanı El Sani, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bölgenin güvenliğinin bozulması için Libya, Yemen ve Somali'de şüpheli faaliyetleri desteklediğini belirtti. Bakan El Sani, "Ortadoğu’daki kargaşanın tek sorumlusu Suudi Arabistan. Biz Katar’ı kuşatan ve Yemen’e savaş açan Suudi Arabistan’ın yanında değiliz” açıklamasında bulundu.

"Kuşatmayı kaldırmak istemiyorlar"

Katar Dışişleri Bakanı El Sani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya'daki rejimi, darbeleri ve Somali'nin istikrarsızlaştırılmasını desteklediğini de dile getirdi. El Sani, Katar kriziyle ilgili henüz bir çözümün olmadığını da vurgulayarak, “Mısır, BAE, Bahreyn ve Suudi Arabistan kuşatmayı kaldırmak istemiyor” diye konuştu. Katar Bakanı El Sani, krize rağmen ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki (KİK) rolünü kaybetmediğini de vurguladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 08:10
  1. suudi arabistan
  2. Katar
  3. Körfez ülkeleri
  4. Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atak helikopterine Filipinler yolu açıldı
    1. Atak helikopterine Filipinler yolu..
    2. Mücadele sürüyor... FETÖ'nün yeni..
    3. Serbest piyasada döviz açılış..
    4. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    5. GÜNDEM / 18 Aralık 2018
    6. Kuzey Ege'de feribot seferlerine..
    7. Darbeci Sisi ile İslam karşıtı Kurz'a..
    8. Kara yollarında durum
    9. Günün âyet ve hadisi
    10. Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken..
    11. Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri..
    12. Balıkçılara destek ödemeleri başladı
    13. Katar'dan çok sert açıklama! Tek..
    14. Bilecik'te sendika şube başkanına..
    15. Varank: Sanayi ve teknolojideki milli..
    16. İşkenceci Murat Özdemir suç makinesi..
    17. Fransa'dan yeni adım...İnternet..
    18. TIR'ın dorsesinin kapağı açıldı!..
    19. ABD Suriye açıklamasını yumuşattı
    20. Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar
    Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar
    S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe planı
    S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe planı