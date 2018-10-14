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Katar'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Katar Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "İncelemeyi yürüten makamlardan, Cemal Kaşıkçı olayının bir an önce aydınlatılmasını ve olaya karışanların adalete teslim edilmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

14 Ekim 2018 Pazar 10:32
Katar'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Katar Basın Merkezinden, Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "İncelemeyi yürüten makamlardan, Cemal Kaşıkçı olayının bir an önce aydınlatılmasını ve olaya karışanların adalete teslim edilmesini istiyoruz." açıklaması yapıldı.

Sivil toplum kuruluşu Katar Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasının ardından, basında hunharca öldürüldüğüne dair yer alan haberlerden duydukları derin endişe ifade edildi. 

Merkez, incelemeyi yürüten makamlardan, Cemal Kaşıkçı olayının bir an önce aydınlatılmasını ve olaya karışanların adalete teslim edilmesini istedi. Açıklamada, merkezin bu konuda ümidinin var olduğu kaydedildi.

2 Ekim'den beri haber alınamıyor

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı. 

Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından kendisinin orada öldürüldüğü iddialarını yalanlayan Suudi yetkililer, Başkonsolosluktan çıktığını ve akibetine ilişkin bir bilginin bulunmadığını savunuyor. 

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 10:32
  1. İstanbul
  2. Katar Basın Merkezi
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan

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