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Katar'dan Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın "KİK eleştirisine" cevap

09 Aralık 2018 Pazar 18:38
Katar'dan Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın "KİK eleştirisine" cevap

RİYAD (AA) - Daha önce Kuveyt'te düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Suudi Arabistan'daki zirveye abluka ülkeleri bulunduğu için katılmadığı açıklandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Bürosu Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife'nin Katar Emiri Şeyh Temim'in, Suudi Arabistan'daki KİK Zirvesi'ne katılmamasını eleştirmesi üzerine Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Rumeyhi, Katar'ın, daha önce Kuveyt'te düzenlenen KİK Zirvesi'ne abluka ülkeleri liderleri katılmadığı için katılım gösterdiğini belirtti.

Şeyh Temim'in Suudi Arabistan'daki zirveye Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bulunduğu için katılmadığına işaret eden Rumeyhi, Katar'ın daha önce verdiği kararların arkasında durduğunu ifade etti.

Rumeyhi, Bahreyn'i kastederek, "Başkasına tabi olan ülkelerin nasihatine ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid, daha önce yaptığı açıklamada, Katar Emiri'nin adil talepleri kabul etmesi ve zirveye katılması gerektiğini ileri sürmüştü.

39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Katar Emiri Şeyh Temim, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan ve Umman Sultanı Kabus bin Said'in yokluğunda başlamıştı.

Zirveye liderler düzeyinde Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife katılıyor. Öte yandan diğer ülkelerden Umman Bakanlar Kurulundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum katılıyor. Katar'ı temsilen ise Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Said el-Merihi başkanlığındaki bir heyet bulunuyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 39'uncu KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim'e resmi davet göndermişti. Katarlı bir yetkili, dün akşam Katar Emiri'nin KİK Zirvesi'ne katılmayacağını söylemişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 18:38
  1. Katar
  2. Suudi Arabistan

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