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Katar'dan Arsal'daki Suriyeli mültecilere yardım

Katar Hayır Kurumu, Arsal'da şiddetli soğuktan etkilenen Suriyeli mülteciler için yardım kampanyası başlattı

12 Ocak 2019 Cumartesi 22:58
Katar'dan Arsal'daki Suriyeli mültecilere yardım

DOHA (AA) - Katar Hayır Kurumu, Lübnan'ın Beka vilayetine bağlı Arsal bölgesinde zor kış şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mülteciler için acil yardım kampanyası başlattı.

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arsal'a yardım edin" ismini taşıyan kampanyayla 20 milyon Katar riyali (yaklaşık 5,5 milyon dolar) toplanmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, toplanan yardımların Arsal'daki mültecilerin yağmur ve kardan dolayı gördükleri zararı karşılamak için barınak, gıda, ısınma, sağlık gibi alanlarda kullanılacağı kaydedildi.

Arsal bölgesindeki derme çatma çadırlarda kalan Suriyeli mülteciler, ellerindeki kısıtlı imkanlarla kış aylarının zor şartlarına karşı mücadele veriyor.

Geçen pazartesi Norma isimli kar fırtınası Lübnan'ın Arsal bölgesini etkisi altına almış ve buradaki çadırlar, olumsuz etkilenmişti.

Arsal Belediye Başkanı Basil el-Huceyri daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, sayıları 60 bini bulan Suriyeli mültecilerin yakacak ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söylemişti.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 22:58
  1. Arsal
  2. katar hayır kurumu

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