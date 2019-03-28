Katar'daki "Yenilmez Muhafız 2019" güvenlik tatbikatı sona erdi

DOHA (AA) - Katar'da ABD ve Ürdün ordusunun katılımıyla gerçekleştirilen "Yenilmez Muhafız 2019" güvenlik tatbikatı sona erdi. Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, 19 Mart'ta başlayan Yenilmez Muhafız 2019 güvenlik tatbikatının sona erdiği belirtildi. Açıklamada, Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin ABD ve Ürdün ordusundan birliklerin de katılımıyla Doha'nın güneyindeki El-Kalayle Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen güvenlik tatbikatının son aşamasını izlediği ifade edildi. FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, 19 Mart'ta yaptığı açıklamayla, Dünya Kupası güvenlik prosedürlerine hazırlık ve sınır ötesi tehditlere karşılık verme kapasitesini test etmeyi hedefleyen güvenlik tatbikatının başladığını duyurmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.