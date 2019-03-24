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Katar'daki 5. Uluslararası Arapça Münazara Yarışması

Yarışmada Türkiye'den katılan Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri 3'üncülüğü elde etti

24 Mart 2019 Pazar 21:34
Katar'daki 5. Uluslararası Arapça Münazara Yarışması

DOHA (AA) - Katar'daki 5. Uluslararası Arapça Münazara Yarışması'nda Arap olmayan ülkeler grubunda Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri 3'üncülüğü elde etti.

Başkent Doha'da düzenlenen üniversite düzeyindeki dört gün süren yarışmaya, Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin de aralarında bulunduğu 51 ülkeden yüzden fazla üniversite katıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 3 öğrenciden oluşan Türk ekibi, sırasıyla Fransa, Srilanka, Polonya, Tayland, Güney Kore ve yarı finalde Malezya ile karşılaştı. Türk öğrenciler Malezya'ya yenilerek Arap olmayan ülkeler grubunda 3'üncülüğü elde etti.

Türk ekibinin organizatörlüğü üstlenen Eymen ed-Duri, özellikle anadili Arapça olmayan öğrencilerin eğitiminin büyük bir sorumluluk olduğunu, bu durumda dil zorluğunun yanı sıra münazara yeteneğinin de söz konusu olduğunu belirtti.

Duri, "Bir öğrencinin anadili olmayan bir dilde münazara yapabilmesi zor ve meşakkatli bir süreç ve biz bu zorluğu aştık. Bu yıl üçüncülüğü elde ettik. Bu büyük bir başarı. Gelecekte daha iyi başarılara imza atmayı diliyoruz." dedi.

Yarışmada en iyi üçüncü konuşmacı unvanını alan Zehra Çelik, başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki yıl önce münazara alanına katıldım ve bu Katar'da düzenlenen yarışmada ikinci deneyimim. Benim için çok yararlı ve eğlenceli bir deneyimdi." ifadesini kullandı.

Türk öğrencilerden Nesim Kurum da Arapça konuşmanın zor olduğunu ancak irade, sabır ve eğitimle bunu başardıklarını, yarışmaya katılmanın Arapça pratik yapmalarına ve bu dili geliştirmelerine katkı sunduğunu kaydetti.

Ahmet Oğuz da "Müslüman olmam dolayısıyla Arapça konuşmaktan gurur duyuyorum ancak bu dili bu seviyede konuşmak kolay değil. Katılımcılardan biri olabilmek için çok çaba sarf ettim." diye konuştu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer de bu gibi uluslararası yarışmalara katılımın önemini vurgulayarak, "Bildiğimiz gibi Arapça Kuran dili. Ayrıca Arap halklarının en önemli ortak paydalarından biri. Bu dil Kuran'ı ve ona bağlı ilimleri anlamak ve Arap kardeşlerimizle anlaşmak için son derece önemli." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 21:34
  1. 5. Uluslararası Arapça Münazara Yarışması
  2. Katar

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