0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Katar'da uluslararası hukuk konferansı

14 Nisan 2019 Pazar 23:41
Katar'da uluslararası hukuk konferansı

DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da "Cezasızlıkla Mücadele ve Uluslararası Hukuka Göre Hesap Verebilirliği Sağlamak İçin Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Mekanizmalar" konulu uluslararası hukuk konferansı düzenlendi.

Konferansa Türkiye'den Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile avukat ve hukukçulardan oluşan heyet katıldı.

Katar hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih el-Merri, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, hesap vermekten ve cezadan kaçmayı önlemek için uluslararası gözlemevi kurulması çağrısında bulundu.

Merri, dünyada yaşanan krizler ve silahlı çatışmaların insan hakları ihlalleri doğurduğunu ve bunun da herkese hesap vermekten ve cezadan kaçmayı önlemek için daha çok çaba harcama sorumluluğu yüklediğini kaydetti.

Konferansın, kurbanların haklarını korumaya ve suçluların cezadan kaçmasının engellenmesine şiddetle ihtiyaç duyulduğu bir dönemde ve dünyadaki zor şartlar altında gerçekleştiğini ifade eden Merri, dünyanın daha fazla trajedi ve vahşete katlanamayacağını vurguladı.

Uluslararası alanda 250'ye yakın örgütün katılım sağladığı ve iki gün sürecek konferans, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağının (GANHRI) ortaklığıyla düzenleniyor.

Öte yandan, Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, Katar Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Hasan bin Lahdan el-Hasan el-Muhennedi ile bir araya gelerek, iki ülke arasında kanun ve yargı alanlarında iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeyi görüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 23:41
  1. Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş
  2. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay
  3. Katar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sigara tüketiminde ürkütücü rakam: Kişi başına 1400!
    1. Sigara tüketiminde ürkütücü rakam:..
    2. Kaymakam Yücel’den yeni başkan Günel’e..
    3. Kuşadası’nda 11’i çocuk 34 kaçak..
    4. Finlandiya'da sandıktan "koalisyon"..
    5. Darbeci Hafter'e büyük şok! Silahlı..
    6. Trump'ın hedef gösterdiği Omar'ın..
    7. Düğünde bıçaklı kavga 2 yaralı
    8. (ÖZET) Liverpool Chelsea kaç kaç..
    9. Beyaz Saray Sözcüsünden Demokratlara,..
    10. ÖZET| Fenerbahçe Galatasaray maç..
    11. Sinan Gümüş, Galatasaraylı..
    12. Yusuf Kaplan'dan çarpıcı 'AK Parti'..
    13. Lille, PSG'ye şampiyonluk turu için..
    14. Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grup..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2019
    16. Kratom kaynaklı ölümlerde patlama..
    17. Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden..
    18. Maltepe'deki oy sayımı
    19. Avrupa Birliği ülkelerinin..
    20. ASA
    21. (Düzeltme) İngilterede mahkum..
    22. Engelli çocuklarıyla alevler arasında..
    23. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    24. "Fenerbahçe 9 kişi kalmalıydı"
    25. DEAŞ’ın Somali’deki 2’inci lideri hava..
    26. Katar'da uluslararası hukuk konferansı
    27. Ersun Yanal: Galatasaray'ı..
    28. Galatasaray’a Florya’da karşılama
    29. İngilterede mahkum gardiyanı öldürdü
    30. MotoGP'de ABD Grand Prix'sini Rins..
    Solun iktidarında olanı yazıp, AK Parti’yi mahkûm etmek! Fatih Altaylı o korunun elemanı oldu
    Solun iktidarında olanı yazıp, AK Parti’yi mahkûm etmek! Fatih Altaylı o korunun elemanı oldu
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Mansur Yavaş Ankara'da 'şeffaf denetim'den kaçıyor
    Mansur Yavaş Ankara'da 'şeffaf denetim'den kaçıyor
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Sürücüler dikkat! Emniyet kemerleri değişiyor, bundan sonra...
    Sürücüler dikkat! Emniyet kemerleri değişiyor, bundan sonra...
    Türkiye yine hedefte! Operasyona başladılar
    Türkiye yine hedefte! Operasyona başladılar