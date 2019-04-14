Katar'da uluslararası hukuk konferansı

DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da "Cezasızlıkla Mücadele ve Uluslararası Hukuka Göre Hesap Verebilirliği Sağlamak İçin Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Mekanizmalar" konulu uluslararası hukuk konferansı düzenlendi.

Konferansa Türkiye'den Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile avukat ve hukukçulardan oluşan heyet katıldı.

Katar hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih el-Merri, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, hesap vermekten ve cezadan kaçmayı önlemek için uluslararası gözlemevi kurulması çağrısında bulundu.

Merri, dünyada yaşanan krizler ve silahlı çatışmaların insan hakları ihlalleri doğurduğunu ve bunun da herkese hesap vermekten ve cezadan kaçmayı önlemek için daha çok çaba harcama sorumluluğu yüklediğini kaydetti.



Konferansın, kurbanların haklarını korumaya ve suçluların cezadan kaçmasının engellenmesine şiddetle ihtiyaç duyulduğu bir dönemde ve dünyadaki zor şartlar altında gerçekleştiğini ifade eden Merri, dünyanın daha fazla trajedi ve vahşete katlanamayacağını vurguladı.

Uluslararası alanda 250'ye yakın örgütün katılım sağladığı ve iki gün sürecek konferans, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağının (GANHRI) ortaklığıyla düzenleniyor.

Öte yandan, Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, Katar Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Hasan bin Lahdan el-Hasan el-Muhennedi ile bir araya gelerek, iki ülke arasında kanun ve yargı alanlarında iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeyi görüştü.