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Katar'da felaket! Ülke sular altında

Katar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle ülkenin birçok bölgesi sele teslim oldu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 23:44
Katar'da felaket! Ülke sular altında

Katar’da etkili olan şiddetli yağışın sele dönüşmesi sonucu onlarca araç sel suları içinde mahsur kaldı.

Katar'da etkili olan fırtına ve şiddetli yağış sonucu sel felaketi meydana geldi. Özelikle başkent Doha’da onlarca araç sel sularında mahsur kaldı.

Ölen ya da yaralanan olmadığı sel felaketinde bazı ev ve iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 23:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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