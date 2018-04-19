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Katar ve Türkiye'den askeri tatbikat Nisan'da yapılacak

Katar'ın ev sahipliğindeki Şahin-20 Tatbikatı, 22-29 Nisan'da gerçekleştirilecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:48
Katar ve Türkiye'den askeri tatbikat Nisan'da yapılacak

Katar'ın ev sahipliğindeki Şahin-20 Tatbikatı,  Türkiye'nin de katılımıyla 22-29 Nisan'da gerçekleştirilecek. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'ın ev  sahipliğindeki Şahin-20 Tatbikatı, Türkiye'nin de katılımıyla 22-29 Nisan'da  yapılacak.

Tatbikatla Türkiye ve Katar Hava Kuvvetleri arasında dostluk, iş  birliği, koordinasyon ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi, karşılıklı  bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması amaçlanıyor.

Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 3 F16 uçağı ve destek  unsurları ile Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvveti Komutanlığı personeli  katılacak.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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