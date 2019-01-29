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Katar ve İtalya genelkurmay başkanları, askeri ilişkileri görüştü

29 Ocak 2019 Salı 06:59
Katar ve İtalya genelkurmay başkanları, askeri ilişkileri görüştü

DOHA (AA) - Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim'in, İtalyan mevkidaşı Enzo Vecciarelli ile iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştüğü bildirildi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden Vecciarelli, Ganim ile bir araya geldi.

Görüşmede, askeri ve savunma alanlarındaki ikili ilişkiler ile geliştirilmesinin yollarının ele alındığı belirtildi.

Görüşmeye Vecciarelli'nin beraberindeki heyet, iki ülke askeri ateşeleri ile Katar Silahlı Kuvvetlerinden bazı üst düzey subaylar katıldı.

Vecciarelli'nin Katar'a ne zaman geldiği ve ziyaretinin ne kadar süreceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Askeri ilişkilerini geliştiren Katar ile İtalya, son iki yılda pek çok ortak askeri tatbikat düzenledi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 06:59
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