0553 313 94 23

Katar ve İtalya donanmasından ortak tatbikat

06 Mart 2019 Çarşamba 00:03
Katar ve İtalya donanmasından ortak tatbikat

DOHA (AA) - Katar ve İtalya deniz kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Katar Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, sabah saatlerinde yapılan "Geçiş" isimli tatbikata Katar deniz kuvvetleri ile İtalyan Carlo Margottini fırkateyni katıldı.

Katar kara sularında gerçekleştirilen tatbikatta, hava savunma, deniz yüzeyi, manevra faaliyetlerinin yanı sıra yangınla mücadele ve hasar çalışmaları yapıldı.

Ortak askeri tatbikat, terörle mücadele, savaş kabiliyeti ve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, Katar ile İtalyan deniz kuvvetleri arasında deneyimlerin paylaşılmasını amaçlıyor.

İtalyan Carlo Margottini fırkateyni ortak tatbikata katılmak için pazar günü Doha Limanı'na ulaşmıştı.

İtalya ile askeri ilişkilerini geliştiren Katar, Mayıs 2017'de Roma'da yeni bir askeri ataşelik açmıştı. Ayrıca son iki yılda iki ülke arasında birçok ortak askeri tatbikat gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 00:03
  1. askeri tatbikat
  2. Deniz
  3. İtalya
  4. Katar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'daki tren kazasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı
    1. Mısır'daki tren kazasıyla ilgili 5..
    2. Katar ve İtalya donanmasından ortak..
    3. "İsrail mahkemelerini ve kararlarını..
    4. Hortumcu Cem Uzan'dan 'Döneceğim'..
    5. Kese kağıdı içinde yeni doğmuş bebek..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mart 2019
    7. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
    8. Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den..
    9. Tunus'ta seçimler zamanında yapılacak
    10. Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı
    11. Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da
    12. İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'ye tepki
    13. ABD'den F-35 için ikinci açıklama:..
    14. Belgrad'da "Türk dili, Türk kültürü ve..
    15. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    16. Kamyon devrilirken kendini araçtan..
    17. TBMM Başkanı Mustafa Şentop..
    18. İngiltere'de alarm: 3 paketten..
    19. Terör örgütü temsilcileri BM binasında..
    20. Cumhur İttifakı Adapazarı Meclis Üyesi..
    21. Yemen hükümeti Hudeyde için Husilere..
    22. Bakan açıkladı: 40 saniyede bir..
    23. Mısır ile Somali siyasi ve güvenlik..
    24. Konyaspor taraftar derneklerinden..
    25. Otomobil eve girdi: 2 yaralı
    26. Kırklareli'nde öğrenci yurdunda yangın
    27. Galatasaray CEV Cup’ta finalde
    28. "Kızılay taksicilere kapatılamaz"
    29. Suudiler, Bakan Soylu üzerinden..
    30. TOKİ 50 bin konutla ilgili başvuru..
    Araç kiralama devi iflas etti! Tüm otomobiller yarı fiyatına satışta
    Araç kiralama devi iflas etti! Tüm otomobiller yarı fiyatına satışta
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Çin neyin peşinde! Herkesi yakın markaja aldı
    Çin neyin peşinde! Herkesi yakın markaja aldı
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan hakkında çarpıcı yazı: CHP'ye katılın
    Parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan hakkında çarpıcı yazı: CHP'ye katılın
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi