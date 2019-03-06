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Katar ve İtalya deniz kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi

Katar Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, sabah saatlerinde yapılan "Geçiş" isimli tatbikata Katar deniz kuvvetleri ile İtalyan Carlo Margottini fırkateyni katıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 00:03
Katar ve İtalya deniz kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi

Katar Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, sabah saatlerinde yapılan "Geçiş" isimli tatbikata Katar deniz kuvvetleri ile İtalyan Carlo Margottini fırkateyni katıldı.

Katar kara sularında gerçekleştirilen tatbikatta, hava savunma, deniz yüzeyi, manevra faaliyetlerinin yanı sıra yangınla mücadele ve hasar çalışmaları yapıldı.

Ortak askeri tatbikat, terörle mücadele, savaş kabiliyeti ve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, Katar ile İtalyan deniz kuvvetleri arasında deneyimlerin paylaşılmasını amaçlıyor.

İtalyan Carlo Margottini fırkateyni ortak tatbikata katılmak için pazar günü Doha Limanı'na ulaşmıştı.

İtalya ile askeri ilişkilerini geliştiren Katar, Mayıs 2017'de Roma'da yeni bir askeri ataşelik açmıştı. Ayrıca son iki yılda iki ülke arasında birçok ortak askeri tatbikat gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 00:03
  1. askeri tatbikat
  2. Deniz
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