Katar ve Filistin arasında kritik anlaşma!
Katar ve Filistin arasında önemli bir anlaşamaya imza atıldı İki ülke arasında tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanında ortak projeler yapılacak.15 Eylül 2018 Cumartesi 22:39
Katar ve Filistin arasında tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanında iş birliği anlaşması imzalandı.
Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, başkent Doha'da imzalanan anlaşmaya Katar adına Belediye ve Çevre Bakanı Muhammed bin Abdullah er-Rumeyhi, Filistin adına ise Tarım Bakanı Süfyan Sultan imza attı.
Anlaşmanın iki ülke arasında, gıda üretimi, bilimsel araştırmalar ve ortak projelerin uygulanması, çölleşmeyle mücadele, tavuk ve balık yetiştiriciliği, veterinerlik hizmetleri, sınır ötesi hastalıklarla mücadele gibi alanlarda bilgi alışverişini içerdiği belirtildi.
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