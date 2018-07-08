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Katar ve ABD'den ortak deniz tatbikatı

Katar ve ABD deniz kuvvetlerinin, Katar karasularında ortak deniz tatbikatı yaptığı bildirildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 00:04
Katar ve ABD'den ortak deniz tatbikatı

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün Katar Deniz Kuvvetleri ile ABD Deniz Kuvvetlerinin ortak tatbikat yaptığı belirtildi. Açıklamada, ekiplerin verimliliğini artırma, deniz ve hava hedeflerinin izlenmesi ve iletişimi güçlendirme gibi çeşitli alanlarda yapılan tatbikat ile karşılıklı tecrübe aktarımının hedeflendiği vurgulandı. Tatbikatın iki ülke arasındaki eğitim ve askeri iş birliği anlaşmalarına binaen düzenlendiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 00:04
  1. Katar
  2. ABD

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  • çağlarçağlar59 dk önce
    bu abd ile hiçbirşey yapılmaz abd eşittir=Kötülük herbirşey var ,,sinsilik hainlik,arkadan iş çevirme,, masumları katleden,,zalimlerle bir olup zalimliğini katlayan gereksiz olmaması gereken bir ülke,,akla daha gelmeyen birsürü iğrençliğe ev sahipliği yapıyor zaten,,,,hiçbirzaman işbirliği yapılmamalıdır ki işlerimiz yoksa işlerimiz selamette gitsin..
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