Katar uçağı Sudan'a zorunlu iniş yaptı

Katar uçağı Sudan'a zorunlu iniş yaptı21 Şubat 2019 Perşembe 21:03
HARTUM (AA) - Katar'ın başkenti Doha'dan Nijerya'nın Lagos kentine giden Katar Hava Yollarına ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Hartum Uluslararası Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Sudan resmi haber ajansına göre, Katar Hava Yollarına ait Boeing 777-800 tipi 1409 sefer sayılı uçağın pilotu teknik arıza nedeniyle Hartum'a zorunlu iniş istedi. Uçak, yerel saatle 14.20'de sorunsuz indi.
Açıklamada, uçakta 173 yolcunun bulunduğu kaydedildi.
YORUM YAZ