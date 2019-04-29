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Katar, Trablus'taki sivil yerleşimlerin vurulmasını kınadı

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani:- "Libya'nın başkenti Trablus'ta sivil yerleşim bölgelerinin acımasızca ve gelişigüzel bombalanmasını şiddetle kınıyoruz"

29 Nisan 2019 Pazartesi 07:57
Katar, Trablus'taki sivil yerleşimlerin vurulmasını kınadı

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşimlerin bombalanmasını, "savaş suçu" olarak niteleyerek, bunu şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Al Sani, "Libya'nın başkenti Trablus'ta sivil yerleşim bölgelerinin acımasızca ve gelişigüzel bombalanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaos yaratmak amacıyla sivillerin hedef alındığına dikkati çeken Al Sani, kurumların ve hayati hedeflerin vurulmasının "savaş suçu" olduğunu belirterek, bu suçu işleyenlerin ve destek verenlerin sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, şunları kaydetti:

"Siyasi iki yüzlülük ve çifte standardın devam etmesi, Arap dünyasının sırtındaki yükü ağırlaştırırken, oraları terörün neşvünema bulması için verimli bir çevre haline getirmiştir. Ancak yine de bazı ülkeler terörle mücadele ettiğini iddia ederken, bu mücadele unsurlarını Arap halklarına karşı kullanmaktadır."

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, başkent Trablus'un Ebu Selim Mahallesi'ne dün akşam yabancı ülkelere ait savaş uçaklarının hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda sivillerden ölü ve yaralıların olduğunu duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 07:57
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  2. Katar
  3. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
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